El cuadro parisino no contempla la posibilidad de dejarlo salir tan fácil, no en vano, ha sido una negociación que lleva varios días caminando, y es que Real Madrid, a pesar de que quiere tener a toda costa al futbolista campeón del mundo en 2018, no ha logrado satisfacer a la directiva del cuadro de Francia.

Ahora, se especula que el cuadro ‘merengue’ haga una última oferta por el jugador, si bien hace unos días pusieron sobre la mesa 160 millones de euros, esta vez, según lo dicho por Diario Marca, los españoles ampliarían la oferta a 170 y varios millones extra por objetivos cumplidos de parte del delantero. Así, ahora sería el turno del PSG respecto a si aceptar la oferta o pretender seguir negociando.

Uno de los argumentos de parte de los parisinos para no haber llegado a un acuerdo hasta ahora, es que el jugador fue adquirido en su momento por 180 millones de euros, proveniente de Mónaco, más algunos bonus que vinieron después. La gente de PSG pretende recuperar todo el dinero invertido o convencerlo a toda costa de quedarse.

Aun así, siendo la cifra ofrecida por el cuadro blanco, inferior a lo que esperan en Francia, algo importante que podría hacer cambiar de rumbo las negociaciones, es que Kylian Mbappé, termina contrato en junio de 2022, y han sido varias las ocasiones en que se ha negado a renovar el contrato. De no haber un traspaso en este mercado, es muy probable que el jugador de 22 años se vaya gratis más adelante.