"En estas cosas necesitás un profesional": Crespo critica al padre de Lionel Messi

El exdelantero argentino Hernán Crespo, ahora entrenador del club Defensa y Justicia, dijo este viernes que Lionel Messi debería ser representado por un agente profesional y no por su padre.



"Con todo respeto a Jorge Messi, que es el representante, no deja de ser el padre. En estas cosas necesitás un profesional al lado. Quizás no se manejaron profesionalmente como un profesional a la altura de Messi podría haberle manejado", dijo Crespo, que fue compañero de 'La Pulga' en el Mundial de Alemania 2006.

"No es lo mismo que te hable un agente, que te habla a los ojos como profesional. El profesional no va a tener en cuenta el sentimiento familiar. Nosotros estamos en el combo completo, la familia, el ambiente. Entonces vos supuestamente elegís un profesional para que te saque de eso. Teniendo al papá, estamos en la misma", añadió.



El delantero del Barcelona había expresado públicamente su deseo de abandonar el club amparándose en una cláusula de su contrato, pero los dirigentes se negaron y aseguraron que debía abonar la cláusula de rescisión.

Messi finalmente decidió continuar en el Barcelona hasta el 2021 para evitar ir a juicio con el club.



"Cuando se llega a ciertos niveles cualquier decisión que tomes va a ser chocante, buena o mala, pero va a ser chocante. Que Lionel se quiera ir de Barcelona es doloroso para toda la gente del Barcelona, pero si hay una necesidad, está bien. Pero no pretender llenarte de barro ante una situación como esa es imposible", analizó.