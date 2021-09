James David Rodríguez no ha definido aún lo que será de su carrera deportiva para la temporada que está iniciando, ante esto, y con una propuesta formal sobre la mesa, el jugador sería quien tome la última palabra respecto a su futuro; así, el nacido en Cúcuta tendrá que decidir prontamente, pues el mercado de fichajes no da espera, y necesita ponerse a punto.

Vea también: Periodista chileno lanza comentarios hostiles contra Reinaldo Rueda

Ante esto, el club que más fuerte ha sonado en los último días para hacerse con el colombiano es justamente el İstanbul Başakşehir FK, que se desempeña en la Superliga turca y ha insistido bastante por el volante ofensivo. Así, se estima, según lo reportado por la prensa de ese país, que el acuerdo entre la escuadra de Turquía y la dirigencia del Everton ya estaría listo.

A su vez, y teniendo en cuenta que el factor económico no sería mucho problema para los de Estambul, no faltaría mucho para cerrar el negocio, pero con lo que no contaban las dirigencias de los clubes en mención es que ahora es Rafael Benítez, técnico de los de ingleses, es quien se habría interpuesto en el fichaje.

Puede leer: Rafa Benítez y la condición que tendría para darle minutos a James en el Everton

Según un trino de parte de uno de los periodistas que más información ha transmitido en el tema James, el jugador aún no ha logrado ser convencido, y ahora, el agravante, es que el estratega de los 'toffees' pretende continuar con el colombiano entre sus filas. Así, en este momento se estaría diluyendo la posibilidad de ver a James en otra escuadra; sin embargo, una noticia de último momento podría cambiar el rumbo de esta 'novela'.

Le puede interesar: La Selección Colombia está en Barranquilla e hizo su primer entrenamiento

Cabe recordar que el colombiano necesita tener acción independientemente del club al que le preste sus servicios, pues ya es oficial la triple jornada eliminatoria del mes de octubre, y el mediocampista de 30 años espera tener acción entre los convocados por Reinaldo Rueda para tales encuentros.