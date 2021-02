Equipo de Leicy Santos conoció su rival en octavos de la Champions Femenina 

La UEFA realizó el sorteo oficial de los octavos de final de la Champions League Femenina, fase en la cual estará la colombiana Leicy Santos con el Atlético de Madrid de España y en la que buscan seguir avanzando en el torneo internacional.

La colombiana Leicy Santos regresó este fin de semana con su equipo después de haber sufrido algunas molestias físicas y está lista para la revancha en el torneo internacional, luego que se perdiera las fases definitivas de la edición 21019-2020 por cuenta de su positivo en coronavirus.

Según lo que reveló el sorteo, el Atlético de Madrid estará jugando ante el Chelsea de Inglaterra que tiene en su equipo a la delantera danesa Pernille Harder, que lleva 19 partidos jugados con su equipo en el torneo local y ha marcador un total de 10 goles.

El equipo inglés también tiene en sus filas a la australiana Samantha Kerr que acumula un promedio de goles bastante positivo en lo que va del torneo después de lograr 11 goles en 18 partidos jugados.

Por su parte las otras llaves quedaron definidas de la siguiente manera: Wolfsburg (GER) vs LSK Kvinner (NOR), Barcelona (ESP) vs Fortuna Hjørring (DEN), Rosengård (SWE) vs St. Pölten (AUT), BIIK-Kazygurt (KAZ) vs Bayern München (GER), Manchester City (ENG) vs Fiorentina (ITA), Sparta Praha (CZE) vs Paris Saint-Germain (FRA) y Lyon (FRA, vigente campeón) vs Brøndby (DEN)

Los grandes favoritos para poder avanzar son el Barcelona, el Paris Saint-Germain, el Wolfsburg y por supuesto el vigente campeón, el Lyon de Francia, que quiere su octavo título y el sexto de manera consecutiva después de una racha muy positiva en este torneo internacional.

La programación de los partidos todavía no está definida, pero la UEFA confirmó que los juegos de ida será el 3 y 4 de marzo, mientras que la vuelta será el 10 y 11 del mismo mes. Igualmente se logró confirmar que el sorteo de cuartos de final y de semifinal será el próximo 12 de marzo.