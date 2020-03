"Es mi momento de asumir el rol de líder en Galatasaray": Falcao

El inicio de temporada de Radamel Falcao en Galatasaray no fue tan favorable como se esperaba. El rendimiento del colombiano no fue óptimo, tardó algunos meses en adaptarse y cuando parecía que estaba listo para mostrar toda su calidad goleadora sufrió una lesión que lo alejó por un largo tiempo de las canchas, por lo que no pudo ayudar a su equipo a permanecer en los certámenes europeos.

Con el club turco eliminado de Champions y Europa League y con la continuidad del técnico Fatih Terim en duda, Falcao volvió a la cancha y, de a pocos, empezó a ayudar a su equipo a subir varios puestos en la clasificación de la Superliga, mientras que el colombiano se termina de consolidar en un fútbol nuevo para él y en el que puede brillar mucho más de lo que lo ha hecho ahora, por eso, en declaraciones publicadas por 'Sporx', medio turco, afirma que quiere ser el líder de su equipo para llevarlo al título en la presente temporada.

"Conseguimos una gran victoria contra Fenerbahce pero aún no se puede festejar nada. Fue como un nuevo comienzo para nosotros, estamos en buena forma y yo, personalmente, me siento muy bien. Quiero jugar un papel definitivo para conseguir el título hasta final de temporada y dejar una marca en este club. Es mi momento de asumir el rol de líder, y quiero agradecer a los fanáticos por su apoyo, por eso espero ser uno de los que encamine el equipo hacia el título", aseguró el colombiano.

Actualmente, Galatasaray se encuentra a tres puntos del líder de la Superliga de Turquía, Trabzonspor, que marcha con 48 unidades en el primer lugar de la clasificación general. Por su parte, el próximo partido del equipo dirigido por Terim será contra Sivasspor, que se encuentra en la cuarta posición de la tabla.