Está muy avanzada cesión de Dembélé a Atlético de Madrid, reveló Simeone

La negociación entre el Atlético de Madrid y el Olympique Lyon para la cesión de Moussa Dembélé está tan cerca de completarse que hasta Diego Simeone, el entrenador rojiblanco, desveló este lunes que la situación está "muy avanzada", aunque "todavía no está confirmada" la llegada del futbolista francés al equipo.



No es nada habitual que el técnico argentino hable de ninguna negociación ni de ningún futurible jugador del Atlético hasta que el fichaje o el anuncio oficial es un hecho. Este lunes, en la rueda de prensa de la víspera del duelo con el Sevilla, sí lo hizo: "Todavía no está confirmado. Sí está muy avanzada toda la situación".

"Ya cuando Dembélé esté, si está con nosotros, opinaré en consecuencia", añadió Simeone, cuyo equipo ya ultima la cesión del delantero francés de 24 años hasta el final de la temporada.

Desde el estadio Wanda Metropolitano, cuyo terreno de juego está limpio con sólo algún rastro de la nieve, agolpada ya en los laterales del campo, Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, expresó que "no hay ningún tipo de excusa a nada" para el partido de este martes contra el Sevilla, un rival del que avanzó que, "seguramente, competirá hasta el final por ganar la Liga".



"Pudimos entrenar en casa el sábado; el domingo un grupo pudo entrenar y el otro lo hizo también en su casa... Y no hay ningún tipo de excusa a nada. Simplemente circunstancias que tenemos que llevar adelante. Lo más importante será mañana y todo lo anterior que haya pasado no va a ser importante en la crítica y en la opinión que recibamos", expuso Simeone, cuyo equipo aún tendrá otra sesión antes del partido: este martes a mediodía. El choque es a las 21.30 horas.

Y sin excusas. Ni las nevadas de los días anteriores ni al frío -se prevén temperaturas por debajo de cero grados a la hora del encuentro- ni la imposibilidad de entrenarse en grupo desde el viernes hasta el domingo ni el estado del campo, del que dijo que se lo ve "muy bien", según comprobó en la sesión matutina del lunes.



¿Es partidario de suspender los partidos cuando las situaciones son tan extraordinarias por el temporal como estos días anteriores? "Yo soy partidario de que cada uno tiene responsabilidades desde el lugar que le toca. La nuestra es preparar el equipo en las circunstancias que nos toque para llevar adelante una competición, que todo el mundo intenta llevarla adelante siempre con la mejor intención. Y cada uno desde su lugar tiene que tomar decisiones".