La Federación Colombiana de Fútbol reveló la lista de jugadoras convocadas para los duelos amistosos ante Estados Unidos de este mes de enero. En la lista hay varias novedades con respecto a jugadoras que regresan al equipo nacional y otras que debutan.

Esta lista citada por el técnico Nelson Abadía solo tiene jugadoras de la liga colombiana ya que, al no ser fecha FIFA, los clubes del fútbol europeo no tienen la obligación de prestar a las deportistas para estos dos encuentros, por eso en la convocatoria no están jugadoras como Leicy Santos, Isabella Echeverri, Lady Andrade y hasta la arquera Catalina Pérez.

Lea también: Zidane no tiene covid-19 y podrá estar en partido de Real Madrid ante Osasuna

En el llamado hay cuatros jugadoras de Independiente Santa Fe, vigente campeón del torneo femenino de nuestro país, y la gran novedad es el regreso de Liana Salazar que hizo un proceso con el equipo tricolor y después de varios años regresa a la selección.

De Santa Fe también estarán Gabriela Huertas, Kena Romero y Nancy Acosta.

Por otro lado Nelson Abadía comenzó a acerca a jugadoras juveniles, de categorías menores de la selección, al equipo de mayores. Entre los nombres más importantes están Linda Caicedo, Gisela Robledo y Valentina González Soto, portera de proyección para el equipo nacional.

El liderazgo de este equipo estará en manos de la delantera Catalina Usme y de la volante Daniela Montoya, quienes son las jugadoras de mayor experiencia en el equipo nacional con participaciones en mundiales femeninos.

Del equipo campeón de los Juegos Panamericanos de Lima que se disputaron en 2019 solamente hay cuatro deportistas, lo que sin duda es un mensaje positivo pensando en la exportación del talento de nuestro país a las ligas internacionales.

Lea también: Así quedaron los dieciseisavos de final de la Copa del Rey: partidos y fechas

El equipo nacional estará viajando este sábado 16 de enero a territorio estadounidense para los duelos en Orlando, Florida que serán el 18 y el 22 de enero a las 7 de la noche, los dos a la misma hora.