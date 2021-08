Everton ya tendría dos candidatos para reemplazar a James Rodríguez

James Rodríguez todavía no confirma si continuará o no en el Everton de Inglaterra durante esta temporada que empezará. El jugador colombiano en estos momentos se encuentra en aislado por posible contagio de Covid-19, por ello no fue incluido en la nómina del club en la primera fecha de la Premier League.

Aunque en declaraciones en redes sociales James manifestó que podría continuar en los 'toffees', también dejó en el aire la posibilidad de salir a otro equipo donde, al parecer, tendría más minutos como titular. Esta información se une a lo que dicen medios como 'Liverpool Echo' o 'Sport Witness', que manifiestan la existencia de un plan B por parte del Everton para sustituir al 'cafetero'.

Al parecer, los jugadores opcionados por parte del técnico Rafael Benítez serían encabezados por el italiano Lorenzo Insigne del Napoli, quien fue una de las figuras de Italia en la obtención de la Eurocopa. Asimismo, se habla de Andreas Pereira, mediocampista del Manchester United.

Este último sería la opción principal por sus 25 años de edad, estilo de juego y juventud. Aunque Insigne es una carta de experiencia y talento.

James Rodríguez, por ahora, se mantiene aislado esperando que movimiento realice su representante Jorge Mendes para poder ubicarlo en otro club de Europa. Equipos como el Milan suenan en el tintero, no obstante, cada vez son menos los interesados por el colombiano.