Falcao, elegido "la decepción del fútbol turco en 2020"

No fue positivo el rendimiento de Falcao García durante el 2020 en el Galatasaray, ya que el colombiano, por más goles que haya convertido, perdió mucho tiempo lesionado y esto le pasó factura al final en la prensa de este país.

Mire acá: ¿En qué quedó lo de Falcao para el Ínter de Miami de la MLS?

Según una encuesta del diario Sporx, el 'Tigre' tuvo 59% de votos en contra para catalogarlo como "la decepción del fútbol turco en 2020". El rotativo asegura que 6 de cada 10 personas votaron por el 'cafetero'.

Además de Falcao, otros jugadores también fueron opción para que los hinchas votaran. Estos nombres fueron José Sosa, Adem Ljajic, Benik Afobe, Mauricio Lemos, Mert Hakan y Emre Akbaba. El segundo que está detrás del samario es Ljajic con un 17%, porcentaje a tener en cuenta ya que la votación que recibió el colombiano casi que lo dobla.

A nivel general, el artillero colombiano marcó goles importantes y, pese a las lesiones, fue uno de los máximos anotadores del Galatasaray, no obstante, los hinchas no pueden creer que un futbolista con tantos quilates encima no pueda todavía rendir al máximo nivel como todos estás acostumbrados.

Puede ver: ¿Reemplazo de Falcao? El plan de Galatasaray para sustituir al colombiano

El goleador de la Selección Colombia se perdió 7 partidos en la temporada entre la liga y copa local. Esto se suma a que al inicio de año tampoco tuvo continuidad y este hecho se unió con la para por la pandemia.