Falcao envía mensaje alentador y dice que la Selección va a "luchar hasta el final"

Colombia juega en la fecha 16 de la Eliminatoria a Qatar un partido importante ante Argentina, donde deberá vencer a la escuadra de Lionel Scaloni para seguir soñando con un tiquete a la próxima cita mundialista.

El atacante de la ‘tricolor’, Falcao García concedió un par de palabras en la rueda de prensa previa al encuentro donde dejó ver la “frustración” que el combinado nacional tuvo tras la dolorosa derrota en el Metropolitano de Barranquilla ante el equipo peruano.

En primer lugar, Falcao indicó que es “innegable la frustración que sentimos por la derrota con Perú, pero haciendo un análisis del desarrollo del partido, quizás lo único que podemos reprochar es no acertar las oportunidades de marcar, de resto el equipo lo dio todo, dominamos el 70 por ciento de la pelota, casi 30 tiros de gol, y ellos en la única que tuvieron, marcaron”, y que dejaron en la cuerda floja al seleccionado de Reinaldo Rueda.

Asimismo, agregó que en la selección son conscientes que el “fútbol no es de merecimientos, sino de goles, y nos generó tristeza, ayer hablamos lo que teníamos que hablar y hoy estamos mirando la oportunidad con Argentina, las probabilidades están en nuestra contra, este equipo está convencido y de aquí al martes estaremos fortalecidos”.

Por otra parte, el goleador de la ‘tricolor’ no quiso prometer nada, puesto que según él no lo puede hacer porqué "no sé qué va a pasar, lo que voy a hacer es que vamos a luchar, a pelear hasta el final, y si las probabilidades estamos en contra, queremos desafiar, para hacerlo somos nosotros que somos los primeros que debemos creer”.

Finalmente, se refirió sobre la convocatoria que ha tenido con la selección, pues para él es incierto su presencia en la 'tricolor': “vivo el venir a la Selección como si puede ser una de las últimas presentaciones, porque la selección no te avisa, en un equipo tienes contrato, acá no sabes que pueda pasar”.