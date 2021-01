Falcao podría irse al Portland Timbers de la MLS

Luego de las especulaciones sobre el presente y futuro de Falcao García en el club Galatasaray de Turquía, las ofertas empezaron a aparecer para hacerse con los servicios del samario. Todo indica que el 'Tigre' se iría para la MLS.

Y es que la relación entre el colombiano y las directivas turcas al parecer no están del todo bien, puesto que en días pasados, se especuló que le habrían solicitado a Falcao que empezara a buscar equipo para la siguiente temporada ante sus constantes lesiones.

No obstante, Falcao debe decidir si desea mudarse para la liga estadounidense, teniendo en cuenta que en algunas oportunidades manifestó su deseo de poder jugar en la MLS. Y es que de acuerdo a lo que informó el diario As de España, el jugador 'samario' recibió una oferta por parte del Portland Timbers. Galatasaray habría aceptado las condiciones, y solo faltaría el sí del propio jugador.

Hay que recordar que el ‘Tigre’ estuvo en el radar del Inter de Miami, del ex futbolista David Beckham, quien busca los goles de Falcao para mejorar el ataque. Sin embargo, con el paso del tiempo el interés por el delantero cafetero se fue perdiendo.

A pesar de las lesiones, Radamel es un delantero que atrae a más de un equipo, por lo que se espera una oferta que interese y guste al propio Falcao para que acabe su periplo por Turquía.

Cabe señalar que el entrenador Fatih Terim respetará la decisión de su delantero: “Él vive una situación de desgracias. Dejé que lo trataran en España. Tiene un gran carácter y es un futbolista importante. No hay nada que decir sobre su calidad. Creo y sé que Falcao se siente más triste que nadie porque no puede ayudar al equipo. Me reuní con él durante 45 minutos. Esta camiseta siempre será suya, pero lo respetaremos si tiene otra decisión en mente”.