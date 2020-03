Falcao y su molestia por decisión de seguir jugando la liga turca

Falcao mostró su descontento de la superliga turca por seguir jugando el fútbol de primera división en ese país a puerta cerrada, a pesar de los temores por la expansión del coronavirus, pandemia que afecta de manera sustancial a todo el continente europeo, epicentro en la actualidad de la problemática sanitaria.

Vea también: Aumenta incertidumbre sobre realización de Juegos Olímpicos de Tokio

Así lo dejo de ver una respuesta del jugador samario, en apoyo al volante nigeriano John Obi Mikel, quien prefirió finalizar su contrato con el Trabzonspor y devolverse a Inglaterra, luego que la superliga decidiera continuar el campeonato, a pesar de las recomendaciones y de las probabilidades de contagio por parte de los jugadores.

"La vida es más importante que el fútbol", escribió Falcao en la publicación del futbolista africano donde anunciaba su decisión de viajar a suelo británico para estar con su familia. "Hay más en la vida antes que el fútbol. No me siento cómodo y no quiero jugar al fútbol en esta situación. Todos deberían estar en casa con sus familias y seres queridos en un momento tan crítico. La temporada debería cancelarse, ya que el mundo se enfrenta a un momento turbulento", dijo Obi Mikel.

Le puede interesar: La UCI dice que no habrá ciclismo "al menos hasta final de abril"

Cabe recordar que el nigeriano todavía tenía un año de contrato en el Trabzonspor, pero el jugador prefirió dar un paso al costado. La decisión generó un fuerte apoyo por parte de los futbolistas en Turquía, al tiempo que los dirigentes analizan seriamente suspender el campeonato otomano de manera indefinida.

Falcao, por su parte, sigue en aislamiento preventivo en su casa frente a las decisiones que tomó el Galatasaray de no convocar entrenamientos pensando en los próximos encuentros de la superliga.