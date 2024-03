Mucho se habló en las últimas semanas de la posibilidad de que José Flabio Torres fuera el nuevo director técnico del Deportivo Cali poniendo su regreso al balompié colombiano. El ibaguereño salió del Deportivo Pasto en 2023, y hasta la fecha, solo había sonado en distintos clubes tanto de Colombia, como en el exterior.

Deportivo Cali, que eligió a Hernando el ‘Cocho’ Patiño como su entrenador interino, había preguntado por Flabio Torres para tomar las riendas de la institución. Ahora, se confirmó el próximo destino del director técnico tolimense, y no será en el Fútbol Profesional Colombiano. El estratega colombiano fue confirmado como el nuevo entrenador del Always Ready de Bolivia que se prepara con el objetivo de la Copa Sudamericana.

Vea también: Alianza FC se queda sin técnico: confirman salida de César Torres

Su debut en forma con el conjunto boliviano podría ser justamente en a Copa Sudamericana cuando el Always Ready enfrente en condición de local al Deportivo Independiente Medellín. Aparte de compartir grupo con los antioqueños, el equipo del altiplano también se verá las caras con Defensa y Justicia y Universidad César Vallejo.

Always Ready se quedó sin director técnico antes de disputar la Copa Sudamericana después de confirmar la salida de Óscar Villegas, quien renunció al cargo, no por malos resultados, sino por temas de salud. El club anunció su salida y el mismo entrenador aseguró que, “por recomendación médica he tomado la decisión de dejar el cargo de entrenador del primer plantel del club”. Villegas seguirá en las divisiones formativas.

Le puede interesar: ¿Nuevo cambio de técnico para James Rodríguez? Le pusieron ultimátum a Thiago Carpini

Flabio Torres ya llegó a Bolivia, en donde dirigirá en el novedoso estadio a 4,000 metros de altura. Una amenaza para el Deportivo Independiente Medellín y a sus rivales en competencia internacional. Flabio habló en Tigo Sports que, “contento por la oportunidad, con la expectativa de poder hacer lo mejor en un club tan importante como Always, venimos con todas las ganas de aportar y hacer nuestro trabajo”.