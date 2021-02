Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, tiene coronavirus

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha dado positivo por covid-19, ha informado este martes el club, que ha añadido que su dirigente, de 73 años, "no presenta ningún síntoma".

Puede ver: River Plate presentó nueva oferta por Palavecino del Deportivo Cali



"El Real Madrid C. F. comunica que nuestro presidente Florentino Pérez ha dado resultado positivo en las pruebas de COVID-19 a las que se somete periódicamente, aunque no presenta ningún síntoma", ha indicado el club en un comunicado.



También el entrenador del primer equipo, el francés Zinedine Zidane, dio positivo el pasado 22 de enero, por lo que no ha dirigido a la plantilla en los partidos disputados desde entonces.

El dirigente y empresario no presenta síntomas, según indicó el Real Madrid en un comunicado. Acto seguido, Pérez fue aislado de inmediato para evitar la propagación del contagio. El dirigente no se ve con problemas complicados de salud; sin embargo, el Real Madrid ya tiene todo su equipo médico atento a cualquier novedad.

Entretanto, en cuanto a lo deportivo el Real Madrid no está pasando por un buen momento, ya que el equipo ha perdido varios partidos que lo tienen alejado de la punta de la liga española. Tras la última derrota frente al Levante por 2-1, el 'merengue' es tercero detrás del Barcelona que cuenta con los mismos puntos.

Mire acá: Lakers ante Hawks: LeBron James decide en tensa victoria

Los dirigidos por Zinedine Zidane, que sigue en su etapa de recuperación por el Covid-19, todavía no levantan cabeza y están a 10 unidades del líder sólido de España, el Atlético de Madrid, que con 40 cifras y un Luis Suárez de goleador, se encamina hacia el título del campeonato.