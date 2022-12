Francia empata en dos minutos ante Argentina en final del Mundial Qatar 2022

La Selección de Francia consiguió el descuento en la final de la Copa del Mundo por intermedio de Kylian Mbappé a los 79 minutos luego de una pena máxima -dudosa, aparentemente-, y el jugador del PSG mandó a guardar la pelota.

Fue una infracción similar a la que en el primer tiempo fue sancionada en favor de Argentina, pues no se evidenció un contacto claro parte del defensa gaucho contra el delantero francés.

Sin embargo, el penal fue convalidado luego de que el VAR no llamara al juez central y al cobro desde los once pasos fue el parisino Kylian Mbappé -quien hasta entonces no había tenido mucha participación en el duelo-.

La ejecución fue muy buena, pues el delantero remató de manera cruzada a la base del palo derecho y pese a que el 'Dibu' Martínez adivinó e incluso tocó levemente la pelota, esta se fue al fondo de la red.

Así, Francia inició el camino, pues tan solo bastaron dos minutos para que Kylian Mbappé -tras una jugada colectiva- anotara el segundo de la tarde y permitiera que la contienda se fuera a tiempos extra.