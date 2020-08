¿Fútbol mexicano? James Rodríguez volvió a hablar de su futuro

James Rodríguez sigue siendo noticia en el fútbol mundial porque todavía no define su futuro. El colombiano fue entrevistado por el youtuber mexicano Daniel Habib, y habló sobre su posible destino. El jugador aseguró que le gustaría ir a la Premier League de Inglaterra, no obstante, aún no sabe en dónde acabará jugando.

Una de las preguntas que le hizo Habib fue sobre el fútbol de México, a la que James no descartó ir en un futuro al balompié 'azteca', ya que para él no es bueno cerrarle la puerta a nada.

“Hay que escuchar. Yo nunca digo que no a nada. México tiene mucha adquisición, muchas cosas buenas y uno nunca sabe lo que pase en el futbol en unos tres o cuatro años... Me gustaría saber a dónde me voy. Pueden pasar días o semanas hasta que sepa a dónde me voy... Quiero ir donde pueda jugar, donde sea feliz y donde me sienta querido por todo el mundo", aseguró Rodríguez.

Ahora, la intención principal de James es poder continuar su carrera en Europa, destacarse en un club del 'viejo' continente y tener el nivel para comandar a la Selección Colombia en las próximas Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022.

Cabe recordar que el pase del ‘cafetero’ es propiedad del Real Madrid, que espera poder venderlo en este mercado, pero hasta el momento no ha llegado ninguna oferta de algún club. Los rumores señalan que además de la Premier, la otra liga que lo buscaría sería la Serie A, donde la Lazio y el Milan les llamaría la atención contar con un futbolista de su categoría.