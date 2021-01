Galatasaray le habría pedido a Falcao que buscara equipo

Más problemas para Falcao García: Galatasaray le habría comunicado al colombiano que lo mejor para él era buscar un nuevo equipo en este 2021. Según el medio Fotomac, la dirigencia del equipo no se siente cómoda con su rendimiento, así que buscan acordar una salida lo antes posible.

"Busque un equipo en el próximo periodo de transferencia", sería la frase de los dirigentes hacia Falcao. Incluso, el medio resalta que el ‘León’ de Estambul no pondría precio para su salida, le daría total libertad al colombiano para que definiera su futuro.

Las constantes lesiones del 'Tigre' tendrían enojados a los directivos, que ven clara la opción para que el goleador no continúe en la escuadra. Los números del samario no son malos en cuanto a goles, pero los constantes problemas físicos dan mucho de qué hablar, ya que el equipo no ha podido contar con él en los mejores momentos de la temporada.

Cabe recordar que en el último juego del Galatasaray, Falcao ingresó desde el banco de suplentes, con la intención de empezar de la mejor manera el año; sin embargo, se volvió a lesionar y tuvo que ser sustituido en el segundo tiempo sin haberse destacado en la cancha.

Por otro lado, este año será definitivo para que el ‘cafetero’ defina su carrera deportiva. Las opciones más claras parecen ser la MLS de los Estados Unidos, donde hay equipos que pretenderían tenerlo en sus huestes.