Gareth Bale quiere terminar su carrera en la MLS

Gareth Bale, futbolista galés del Real Madrid, elogió el crecimiento de la liga de fútbol de Estados Unidos, la MLS, y dijo que le "gustaría" jugar en Los Ángeles, una ciudad donde pasa sus vacaciones y practica "mucho" el golf.



"Me gusta la MLS, es una Liga que está subiendo mucho los últimos años y que continúa con su crecimiento gracias a mejoras en estadios, en las instalaciones y con los jugadores que están llegando. A muchos les interesa ahora ir a América. Definitivamente, es algo que me interesaría. Me encanta ir a Los Ángeles de vacaciones. Juego mucho al golf cuando estoy allí", señaló en una entrevista al podcast 'The Hat Trick'.

Meses después de la polémica que generó al celebrar con su selección la clasificación para la Eurocopa con una bandera de su país con la leyenda 'Gales. Golf. Madrid. En ese orden.', Bale explicó lo ocurrido.



"Vi la bandera que los chicos me habían mostrado unas semanas antes y algunas imágenes. Hicimos bromas y algunos dijeron que si nos clasificábamos, después del partido la sacarían para celebrarlo. Yo les dije que no iba a cogerla. Yo celebraba que nos habíamos clasificado para la Eurocopa y reía por eso", justificó.



Con el parón del fútbol por la pandemia del coronavirus, Bale se mantiene en su domicilio, donde, dijo, está corriendo en cinta para mantener un buen tono físico, pero también aprovechando el tiempo que puede pasar con su familia: "Normalmente jugamos cada tres días en nuestro estadio y fuera, y no tienes mucho tiempo. Ahora lo disfruto más con ellos".



De sus compañeros en el vestuario del Real Madrid destacó la relación que mantiene con Luka Modric y con Toni Kroos. "Hablo mucho con Luka porque ya habíamos estado juntos en el Tottenham y luego en el Real Madrid. Nos llevamos muy bien. Es el peor jugando al golf que he visto", bromeó. "También hablo mucho con Kroos, aunque me llevo bien con casi todos mis compañeros", añadió.



Bale resaltó la importancia de la fortaleza mental en el deporte de élite: "La parte mental nadie la había considerado en años. Si se menciona el estado emocional se decía que eras débil. En la última década se habla más sobre ello. Es difícil manejar la presión del deporte y las críticas".



"Lo mejor", agregó, "es relajarse y pensar que das lo mejor de ti en el campo. Como todo el mundo, vas a tener días malos, pero mientras sepas que has dado lo máximo, aunque no se obtenga un buen resultado, no tienes que culparte".

De sus alegrías en el Real Madrid, Bale recordó la final de Copa del Rey contra el Barcelona en Mestalla que decidió con un gol tras una espectacular carrera por la banda izquierda que ya es historia en el club blanco: "Era el primer título y nos dio confianza. Era un partido especial contra el Barcelona, Cristiano estaba lesionado y jugué arriba con Benzema".



Y su tanto de 'chilena' en la final de la Liga de Campeones al Liverpool en Kiev. "Recuerdo cómo caía la pelota y reaccioné así, vi cómo caía el balón y cómo el estadio se quedaba en silencio. Es un gran recuerdo", afirmó.