Gobierno catalán ve imposible que haya público en el Barça vs Real Madrid

La consejera de Salud del Gobierno catalán, Alba Vergés, ha dicho este jueves que será "imposible" autorizar la entrada de público en el Camp Nou para el partido de LaLiga entre el Barcelona y el Real Madrid del próximo día 24, ni tampoco para el de Liga de Campeones del día 20 contra el Ferencvaros, debido a la evolución de la pandemia en Cataluña.

Así lo ha indicado hoy Vergés en una entrevista en Catalunya Radio, en la que ha apuntado que, por otra parte, el FC Barcelona no ha hecho llegar al Departamento de Salud ni al Procicat, por el momento, su propuesta de cómo llevar a cabo la votación de la moción de censura, para su aprobación.

Lo que sí confirmó la funcionaria es que el conjunto azulgrana sí ha presentado a la Generalitat, el protocolo 'Espacio Limpio y Seguro' para poder acoger público en el Camp Nou, aunque esto solo dependerá de la evolución de la pandemia, ya que en este momento la situación en Cataluña no es la mejor.

La UEFA autoriza que en los encuentros de sus competiciones haya un aforo de hasta el 30 por ciento de los estadios, pero condicionado a que cuente con la aprobación de las autoridades sanitarias locales.

Sin embargo, la titular de Salud ha dejado claro que, en las condiciones actuales en las que se está desarrollando la pandemia, no puede autorizarse, por el momento, que el Barça vuelva a disputar sus partidos en el Camp Nou con la presencia de aficionados en las gradas.

Esta misma semana la organización de LaLiga confirmó la fecha de este primer clásico de la temporada que enfrentará al Barcelona con el Real Madrid en el Camp Nou en un momento positivo para los azulgranas y no tan bueno para los merengues, que singuen presentado algunas bajas en su equipo.