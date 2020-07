Golazo de Luis Díaz para Porto ante Moreirense en Portugal

El extremo ofensivo colombiano Luis Fernando Díaz anotó este lunes 20 de julio su séptimo gol en la liga de Portugal con su equipo, Porto, al abrir el marcador en compromiso de la fecha 33 que permitió celebrar la goleada 6-1 sobre Moreirense.

Díaz concretó en el cuarto minuto del partido una buena jugada colectiva de sus compañeros que finalizó con un centro desde el contado izquierdo por parte de Alex Telles a la mitad del área en donde apareció el futbolista guajiro para ganarse un espacio, imponerse en el salto a sus rivales e impactar con su cabeza el balón para enviarlo al fondo de la red.

El extremo colombiano disputó los 90 minutos, mientras que el volante Matheus Uribe ingresó al campo de juego para el segundo tiempo.

Golo do @FCPorto ! Golo de Luis Díaz! Grande cruzamento de Alex Telles e grande cabeceamento do extremo colombiano, a não dar hipótese ao guardião do Moreirense. Tudo bem feito. pic.twitter.com/RSLQIPI3vN