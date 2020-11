Griezmann ataca a Messi y dice que "lo controla todo, es el emperador"

El ex representante del francés Antoine Griezmann, Eric Olhats ha lanzado unas fuertes críticas en contra del capitán del Barcelona, Lionel Messi, ya que no le parece el ‘trato’ que le brinda el argentino a Griezmann dentro del club.

En las declaraciones en la revista France Football, Olhats quien fue manager de Griezmann hasta el 2016 manifestó que el ex Atlético de Madrid fichó por un club (Barcelona) donde se reflejan varios problemas con el astro argentino, Messi, ya que es el ‘emperador’ del club ‘culé’.

Le puede interesar: Santa Fe derrotó al Tolima y es el nuevo líder del fútbol colombiano

"Antoine llegó a un club con graves problemas donde Messi lo controla todo. Es a la vez emperador y monarca y no vio su llegada con buenos ojos. La temporada pasada, cuando Griezmann llegó, Messi no le habló ni le pasó un balón. Creó un trauma real por una adaptación más que negativa y algo así debe haber dejado su huella. Todo este era evidente y visible ", manifestó Eric Olhats.



No obstante, a pesar de las críticas del ex representante, dejó claro que la intención de Griezmann es no tener problemas con Lionel Messi, puesto que es un hombre tranquilo y conciliador. “Es un epicúreo. Le encanta el fútbol y nada más, no quiere entrar en disputas con nadie. Tan pronto como está en el campo, es feliz. Para él, es inútil ir a la batalla", agregó Olhats.



Vea también: Rafael Dudamel dio positivo para coronavirus en Chile



Además de las declaraciones de Eric en el portal, también habló el ex futbolista, Bixente Lizarazu respecto a la relación del argentino y el francés: “Me sabe mal verlo así. Para estar bien es preciso tener un entorno favorable. En la selección lo valoran, allí, no. No encuentra su sitio con Lionel Messi, no juegan juntos. La solución es irse. El Barça tiene demasiado lío. A veces es mejor que te amputen una mano que un brazo".