Griezmann enmienda el error de Neto, pero el Barcelona no puede con diez

Antoine Griezmann enmendó un error de Neto Murara que le costó un gol al Barcelona, pero el equipo azulgrana no pudo ganar a un Alavés que acabó con 10 jugadores y logró sumar un punto (1-1) en la octava jornada de LaLiga Santander gracias a la inspiración de Fernando Pacheco en los minutos finales.



Luis Rioja adelantó a los albiazules al aprovechar una falta de entendimiento entre el guardameta barcelonista y Gerard Piqué, pero en la segunda mitad los cambios mejoraron a los visitantes y Antoine Griezmann igualó la contienda justo después de que el Alavés se quedara con diez jugadores por la expulsión de Jota Peleteiro.

Vea también: Real Madrid goleó a Huesca con doblete de Karim Benzema



El Barça empujó y apretó a los de Pablo Machín, pero se encontró con un colosal portero albiazul, que evitó que los de Ronald Koeman se llevaran los tres puntos en un partido muy intenso, que le funcionó mejor al Alavés en el once contra once.



El duelo comenzó con un Barça dominador, pero sin profundidad, que se encontró con un Alavés bien armado sin Lucas Pérez y Joselu Mato, que aguardaron su oportunidad en el banquillo.



La primera ocasión de gol de la noche la tuvo Ansu Fati en el minuto 13, pero cruzó demasiado el balón tras un extraordinario pase de Clément Lenglet.



Los locales respondieron con un contragolpe magistral, pero Édgar Méndez llegó muy justo en su carrera y no pudo colocar un disparo raso que rechazó Neto.



Los albiazules mostraron sus intenciones al equipo de Ronald Koeman, que optó por jugar por el centro, con las bajadas del argentino Leo Messi y Antoine Griezmann.

Le puede interesar: Luis Fernando Muriel marcó dos goles para Atalanta frente a Crotone



Una falta innecesaria de Deyverson ofreció la mejor oportunidad a los barcelonistas con un libre directo para el astro argentino que sacó bajo palos el galo Florián Lejeune en el minuto 22 y que tampoco pudo resolver Sergio Busquets en el rechace.



Mientras el Barcelona protagonizaba posesiones interminables, los alavesistas no renunciaban al ataque e incluso gozaron de más saques de esquina que su rival en la primera media hora.



El Alavés insistía en su energía defensiva y tuvo premio. Una falta de entendimiento entre Gerard Piqué y el guardameta Neto permitió la recuperación de Luis Rioja, que marcó a placer el primer tanto del encuentro, con el que se estrenaba en Primera División como goleador.



Ximo Navarro tuvo que dejar el terreno de juego con problemas musculares antes de finalizar una primera mitad en la que el Alavés tuvo las ideas más claras que el Barcelona.



Ronald Koeman no esperó más allá del tiempo de descanso para mover ficha e introdujo tres cambios para meter más jugadores por dentro y más cerca de la portería de Fernando Pacheco, que volvió a dinamitar otra ocasión clara de Leo Messi en los compases iniciales del segundo asalto.



Los caños, desmarques y remates de Ansu Fati aderezaron el reseteo del técnico holandés, con el que el Barcelona acorraló al equipo local en su campo.



En el minuto 63 llegó el momento clave del partido. El árbitro expulsó a Jota Peleteiro por doble amarilla y en la jugada posterior Antoine Griezmann recogió un rechace y resolvió con maestría ante la salida de Fernando Pacheco, que estuvo sensacional y evitó un segundo gol del Barcelona de forma consecutiva.



Desde este punto de inflexión, el Barça se volcó sobre los dominios alavesistas con Ansu Fati y Pedri González como estiletes.



Fueron muchos los minutos de monólogo del Barcelona, que incrustó al Alavés en su portería, pero se encontró con un extraordinario Fernando Pacheco, que volvió a salvar un punto para su equipo.