El capitán del Manchester United, Harry Maguire, detenido el jueves por involucrarse presuntamente en una pelea en la isla griega de Miconos, fue puesto este sábado en libertad provisional hasta el martes en que se celebrará el juicio contra él por agresión, informan los medios locales.

Según el portal mykonosvoice.gr, Maguire salió por la puerta trasera de la fiscalía en Siros, el centro administrativo del Egeo Meridional adonde fue llevado tras el altercado.

De acuerdo a esta información, el caso fue remitido al tribunal de delitos menores que aplazó el juicio hasta el martes.

Maguire fue detenido tras una pelea con varios turistas británicos, en la que, según la Policía, participaron él y sus dos acompañantes.

Según el comunicado emitido por la Policía, las autoridades decidieron abrir un expediente por los delitos de violencia contra funcionarios, desobediencia, daño corporal, insulto e intento de soborno a un empleado.

El incidente ocurrido en la madrugada del jueves al viernes fue descubierto por varios agentes que patrullaban por el centro de Miconos en el marco de los controles de COVID-19 y vieron la pelea entre varias personas.

Según el citado comunicado, los tres extranjeros -Maguire y sus acompañantes- se volvieron contra los agentes, les insultaron y propinaron varios puñetazos a uno de ellos.

Los policías los llevaron a comisaría, donde continuaron los ataques verbales y donde golpearon a tres agentes.

Uno de los detenidos -Maguire, según la prensa local- intentó entonces sobornar a un agente para evitar su procesamiento.

Según la cadena privada Mega, el internacional de 27 años supuestamente se metió en la pelea porque alguien lesionó a su hermana, y cuando finalmente fue arrestado, invocó una ley que existe en Inglaterra, que en estos casos permite pagar una sanción y anular el expediente.

En internet circulan varios videos en los que se puede ver la pelea en pleno centro de Miconos, donde Maguire se encontraba de vacaciones.

