Hay que acortar los procesos para tener resultados: técnico Luis Fernando Suárez

Igualmente, Luis Fernando Suárez habló del trabajo que desde ya están haciendo para poder enfrentar un grupo que es muy complicado (Alemania, España y Japón) y cuál es la idea que viene realizando para volver a avanzar de ronda.

“Afortunadamente empezamos con algo interesante y es que Costa Rica en el Mundial de Brasil-2014 cuando Jorge Luis Pinto era el técnico, tuvo más o menos la misma situación. Tenía a Uruguay, Italia e Inglaterra y quedó primero y después llegó a una instancia de jugar casi hasta el quinto partido. Hay 5 o 6 jugadores de esa selección y me parece que es un buen inicio y después los partidos se juegan, uno tiene que ser consciente de los rivales que enfrenta, pero no hay que salir a pensar que uno no puede hacer un buen papel", señaló.

Agregó que "uno tiene que jugar el partido y para mí lo más importante es que los jugadores ya tengan un conocimiento previo de cada uno de los rivales que vamos a enfrentar”, explicó Suárez.

Le puede interesar: Junior tomó una decisión sobre el futuro de Juan Cruz Real como técnico

El entrenador colombiano estará ahora hasta 2026 con Costa Rica con la posibilidad de poder renovar y mantener este proceso que ha sido muy atractivo para el fútbol centroamericano.