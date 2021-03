Hijos de Cristiano celebran al ritmo de ‘MA G’ de J Balvin

Hay que recordar que la canción se volvió viral, ya que en un pedazo el cantante antioqueño menciona a varias figuras mundiales, entre las que se encuentra Cristiano: “Estamos rompiendo 'MA G', como rompió Cristiano en Madrid”.

Mientras tanto, el jugador portugués compartió una publicación en su cuenta con el siguiente mensaje: "Verificado Las últimas semanas estuvieron llenas de noticias y estadísticas considerándome el máximo goleador mundial de la historia del fútbol, ​​superando los 757 goles oficiales de Pelé. Aunque estoy agradecido por ese reconocimiento, ahora es el momento de explicar por qué no reconocí ese récord hasta este momento".

"Verificado Mi eterna e incondicional admiración por el señor Edson Arantes do Nascimento, como el respeto que le tengo al fútbol de mediados del siglo XX, me llevó a tener en cuenta su marcador de 767, asumiendo sus 9 goles con el Sao Paulo State Team, así como su único gol de la Selección Brasileña, como goles oficiales. El mundo ha cambiado desde entonces y el fútbol también ha cambiado, pero esto no significa que podamos simplemente borrar la historia según nuestros intereses", siguió el comentario de la publicación.