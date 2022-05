Hinchas del Liverpool corean el nombre de Luis Díaz previo a la final de la Champions League

Este 28 de mayo se celebrará la final de la Champions League, entre el Liverpool de Luis Díaz y el Real Madrid de Karim Benzema. Horas antes al partido los hinchas de ambos equipos tienen los nervios de punta por saber quién será el mejor equipo de Europa esta temporada, entre tanto los seguidores del equipo inglés están disfrutando de la previa al ritmo de una canción de Luis Díaz.

Luchito se volvió uno de los jugadores más queridos por la afición y del técnico alemán Jürgen Klopp, quien aprovechó su talento para llegar con su equipo a la final del mejor torneo de clubes en el mundo, por esta razón se espera que el colombiano inicie mañana como titular ante el club merengue.

Mientras tanto, los seguidores de “The Reds” cantan a grito herido una canción dedicada al ‘guajiro’.

El tema traducido al español dice: “Fichó por el Liverpool procedente del Porto. Y cuando anota baila con Diogo. Juega con Salah, Mané y Firmino. Oh, Luis Díaz nos tiene jodidamente locos. Oh, Luis Díaz… Oh, Luis Díaz”.