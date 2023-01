Hugo Lloris anuncia su retiro de la selección francesa de fútbol

Sorpresa en el mundo del fútbol francés luego que el portero Hugo Lloris anunciara oficialmente su retiro de la selección de su país tras la participación en el Mundial de Qatar 2022 en el cual jugaron la final ante Argentina.

En un entrevista con el diario local L'Équipe, el internacional que milita actualmente en el Tottenham confirmó que después de más de 14 años con el equipo nacional su decisión final es dar por terminado su pasó por los Blues.

“Prefiero salir estando arriba que esperar a que baje la velocidad, o demasiada competencia. También hay una razón familiar, siento la necesidad de pasar más tiempo con mi esposa y mis hijos”, dijo el portero en medio de la entrevista.

La historia de Hugo Lloris en la selección de su país comenzó el 19 de noviembre de 2008, durante un amistoso ante Uruguay en el Stade de France, que terminó con un resultado de 0-0, y el último duelo sería el que disputó el 18 de diciembre ante Argentina en la final de la Copa Mundo de 2022.

En las estadísticas, Lloris suma tres títulos con la selección. Victoria en el campeonato europeo sub-19 de 2005, la Copa Mundo de fútbol de Rusia-2018 y la Liga de Naciones de la UEFA que se jugó en 2021.

“Llega un momento en el que hay que saber pasar la página. No quiero hacerlo mío, siempre he dicho y repetido que la selección de Francia no es de nadie, y todos tenemos que asegurarnos de que así sea, yo primero”, dijo en la entrevista en el diario L'Équipe.

Después de la Copa Mundo de Qatar, Didier Dechamps el entrenador del equipo confirmó su continuidad y ahora se espera conocer cuál será el reemplazo del portero que era fundamental en el 11 inicial del equipo.