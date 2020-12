Ibrahimovic revive sus inicios en el fútbol y su llegada al Barcelona

El legendario Zlatan Ibrahimovic sigue dando de que hablar, a pesar de sus 40 años, el sueco ha sido una de las figuras del AC Milán, el cual ha liderado para que el equipo ‘Rossonero’ se ubique en la parte alta de la Serie A.

En medio de una entrevista con La Gazzeta dello Sport, Ibrahimovic recordó sus 20 años en el mundo del fútbol donde ha pasado por los mejores equipos de Europa como el Ajax, Juventus, Inter de Milán, Barcelona, Milan, PSG, Manchester United y los Angeles Galaxy: “He jugado en muchos clubes y tengo respeto por todos. Pero el Milán es el club en el que me siento como en casa. Voy a Milanello todas las mañanas y no tengo prisa por volver a casa. Así me sentí la primera vez que vine a Milán, fue en 2010”.

En su paso por los clubes mencionados, ha podido compartir camerino con varias estrellas del fútbol mundial donde resaltó que en su estadía en el club ‘Culé’ tuvo a los mejores del mundo: “El Barcelona era un equipo de fenómenos: primero seis meses arriba, luego por culpa del técnico (Pep Guardiola) no estaba bien...". También, cómo no, a Maradona, al que antepone por delante: Maradona, porque es el más fuerte de todos los tiempos. Sí, él también era más fuerte que yo”.

A pesar de sus grandes éxitos en el mundo del fútbol, no dejó a un lado los reconocimientos que ha ganado a lo largo de su trayectoria: “No cambiaría mis 12 Guldbollen (el reconocimiento anual al mejor futbolista sueco en cualquier liga del mundo que ha ganado en 12 ocasiones, la última precisamente este año) por uno de France Football; porque para mí significan continuidad. He visto a muchos que han ganado la Copa del Mundo, la Eurocopa, la Champions League, incluso el Balón de Oro, han tenido unos años maravillosos, fantásticos, luego desaparecieron. Pero he estado en el juego durante 25 años. Siempre en la cima. Entonces no cambio nada por nada, porque algo es como un nocaut, un golpe de suerte. Esto no es un golpe de suerte. Hay una gran diferencia ", finalizó el sueco.

Finalmente, se refirió sobre las más de 500 anotaciones a lo largo de su trayectoria en el mundo del fútbol donde resaltó el gol conseguido en el 2012 cuando enfrentó con su selección (Suecia) a Inglaterra: “Esa es mi visión de una patada de bicicleta (chilena). Y luego están las bicicletas que robé cuando era joven, no una, muchas: para ir a entrenar tenía que hacer 7 kilómetros, no tenía dinero para comprar una y si encontraba uno en la calle, la tomaba 'prestada' y luego la devolvía”.