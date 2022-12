Ídolo del Real Madrid halaga a Messi tras paso a semifinales: "Está maradoneando"

Para nadie es un secreto que Lionel Messi ha hecho una de sus mejores copas del mundo. El argentino ha logrado ser influyente en el equipo de Lionel Scaloni y la mayoría de partidos de la albiceleste ha sido elegido como la figura de los encuentros.

En suelo sudamericano la figura del '10' ha sido destacada desde todos los sectores de la prensa. Para la mayoría de los medios, el delantero del PSG ha logrado un torneo bastante destacado y los elogios son escasos para resumir se gran nivel.

Más allá de eso, es poco común que las leyendas del Real Madrid resalten a un jugador identificado plenamente con la historia del Barcelona. Sin embrago, en este oportunidad fue Jorge Valdano, leyenda y directivo del club español reconoció el gran nivel de Messi en Qatar 2022.

"Messi está maradoneando en este Mundial. Está mostrando la esencia del fútbol. Es fascinante verlo en estos momentos. No le sobra energía y tiene que explotar hasta la última gota de talento. El que no quiere a Messi, no quiere al fútbol", señaló el campeón del mundo del 86, en dialogo con 'TYC Sports'.

La gran calificación de uno de los referentes del fútbol argentino habla del reconocimiento que ha ganado el rosarino en el último tiempo, especialmente en suelo argentino donde se le cuestionó por un largo tiempo.

Por ahora, Messi tendrá la tarea de reivindicar su gran momento en Qatar 2022 cuando se enfrente a Croacia. El equipo sudamericano se medirá este martes 13 de diciembre a los europeos por las semifinales de la Copa del Mundo. El encuentro será a las 02:00 p.m. hora colombiana.