James dice que tenía una oferta de otro club, pero el Real no lo dejó irse

James Rodríguez sigue siendo la fuente de noticias del fútbol europeo. El colombiano en los últimos días ha manifestado su descontento por su presente deportivo en el Real Madrid, pues no tiene minutos. Esta vez habló con el exjugador inglés Rio Ferdinand en el programa 'The Locker Room', donde resaltó su incomodidad.

"Aprendí cosas. Con este último Zidane he jugado poco, quisiera haberme ido con los últimos tres años aquí. Este año me quedé, porque, cuento lo que pasó, en el verano pasado tenía una muy buena oferta de un club que no quiero decir nombre, pero tenía para ir, porque sabía que no iba a jugar mucho aquí, entonces tenía para ir a este club y no me han dejado ir por distintos temas. Este año estoy aquí porque las circunstancias se dieron y no porque quise, pero bueno aquí estoy, aprendiendo cada día y esperemos que en el futuro pueda jugar más, sé que tengo talento y calidad. Creo en mi trabajo y en mi día tras día", dijo el volante, que vuelve a manifestar su descontento.

Asimismo, Rodríguez habló de por qué cómo se juega el fútbol actualmente, ya que la mayoría de equipo no utilizan un diez puro, sino volantes externos que central la pelota.

"El fútbol es complicado, es monótono. Es 4-4-2, 4-3-3. Es correr, correr y lanzar centros. Ahora pocos jugadores hacen cosas buenas. Solo Messi, Neymar o jugadores que hacen cosas diferentes. Para mí el fútbol debe ser lindo y hacer goles. Jugar con un propósito", opinó.

También Rodríguez recordó lo que hizo en el Mundial de Brasil 2014, donde consiguió ser la gran figura de la Selección Colombia que llegó a los cuartos de final; además fue el goleador de esa cita orbital y ahí se dio a conocer en el mundo.

"No fui con mucha presión. Quería hacer un torneo de mucha calidad, quería hacer las cosas bien. Todo fue partido a partido. El primer encuentro fue bueno, hice gol y pensé que podía hacer cosas buenas. De a poco todo fue saliendo y fuimos hasta cuartos de final. En esa instancia nos tocó Brasil, que fue duro. Ese día jugamos bien, pero quedamos fuera. Hice una excelente Copa Mundo, gané la Bota de Oro y fue algo especial", finalizó.