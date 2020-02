James es señalado de estar muy pegado a la "rumba madrileña"

Fue en el programa Juanpis González, donde la periodista y columnista, amante del fútbol y fiel seguidora del Real Madrid, habló del colombiano James Rodríguez y de la situación que vive actualmente en el cuadro ‘merengue’ bajo el mando de Zidane.

Salud Hernández Mora, española con nacionalidad colombiana, consideró que el futbolista nacido en Cúcuta se ha visto influenciado por la “rumba madrileña”, lo cual le ha impedido destacarse en uno de los equipos más importantes del mundo. Según la periodista, la mejor decisión que podría tomar el futbolista en junio próximo sería partir del club ‘merengue’.

Hernández Mora, de hecho, negó que James se haya impregnado del ambiente nocturno de la capital española por influencia del portugués Cristiano Ronaldo. “No, no, no. Es que ese es el error. Cristiano no rumbea. Es James”, dijo la columnista.

“Acabó en la rumba, luego aquella vez que se decía que llegó tarde a un entrenamiento, y entonces lo cogieron a 200 km/h por una vía de Madrid, que es como decir aquí por la [carrera] 30… eso lo que le complicó la vida a James”, agregó.

Cabe recordar que dicha opinión ya la había manifestado en diciembre pasado en el programa ‘Yo José Gabriel’ de RCN. “El problema de James en Madrid fue la rumba; Madrid es una ciudad muy rumbera y creo que ahí se enloqueció”, declaró en aquel momento Salud Hernández Mora, quien cree que el colombiano no tiene posibilidades de redimirse en el equipo dueño de sus derechos deportivos.

“Si él quiere jugar al fútbol tiene que irse. Yo comprendo que estar en el Madrid pues ganas bien, pero debe ser frustrante para él que nunca juega, y es un buen jugador; pero no va a jugar”, anotó ahora en el programa de Juanpis González.