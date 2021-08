James niega que vaya a fichar por el Atlético de Madrid

Luego del mensaje que envió James Rodríguez a través de redes sociales, el cual generó revuelo por su relación con el Atlético de Madrid, el propio futbolista salió a dar la explicaciones respectivas.

Rodríguez, quien sigue dejando en duda su continuidad en el Everton de Inglaterra, negó que lo publicado durante el domingo, haya sido una señal de tener todo acordado con el cuadro español.

"En la que me metí sin querer queriendo. Quería subir una foto y pensé en qué mensaje poner, no sabía que esto que puse es una frase del Atlético de Madrid. Publiqué la foto porque no hay que rendirse y personalmente lo que viene va a ser bueno, pero no pensé que eso se convirtiera en noticia. Fue casualidad y dije, 'en la que me metí, qué hice', dijo James en su canal oficial de Twitch.

"Nunca dejes de creer", había escrito James en sus redes sociales. Cabe señalar que dicha frase es uno de los principales lemas del Atlético de Madrid, por lo cual se desataron todo tipo de especulaciones sobre su futuro.

"Todo va a salir bien, hay que creer siempre y lo que viene va a ser bueno en el tema personal. No estoy relacionado con el Atlético, no ha habido charlas ni nada. Fue un mensaje personal ni tenía claro que era asociado a un equipo. Yo no quise crear polémica, fue una casualidad total", siguió explicando el futbolista, donde dejó claro que por ahora no tiene nada seguro con algún otro equipo, aparte del Everton.

Por lo pronto, el futbolista colombiano espera terminar su periodo de cuarentena para ponerse a las órdenes del técnico Rafa Benítez. James se perdió el primer partido de la temporada en la Premier League por una sospecha de covid-19.