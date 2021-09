James Rodríguez, con un futuro en el limbo, finalmente deberá quedarse en el Everton para intentar ganarse la confianza de Rafael Benítez, entrenador recién llegado y que intentará utilizar de la mejor manera al colombiano.

Sin embargo, no es seguro si el mediocampista será tenido en cuenta o no, por eso un exentrenador del Everton se pronunció al respecto. Se trata de Sam Allardyce, quien decidió a explicar por qué Benítez le baja el pulgar a Rodríguez.

"No es el tipo de jugador que Benítez quiere en su equipo", aseguró. "Rodríguez es un jugador instintivo, quiere libertad, no quiere las esposas, pero no un jugador de Rafa, ahí es donde radica el conflicto", agregó.

Incluso Allardyce se atrevió a advertir a Rodríguez si no le hace caso a Benítez, pues al final el principal perdedor será él al no ser tenido en cuenta.

"Es un gran problema para el Everton por su desembolso, para Rafa y para él. La única persona al final que perderá es Rodríguez porque nadie lo querrá si no se presenta y da el 100% sin importar quién fuera el gerente antes, sino el gerente ahora porque el club te paga y tienes que darles el Full Monty", puntualizó.

Según lo que se conoce del estilo de juego que implementa Rafael Benítez, el entrenador siempre intenta contar con jugadores que hagan el ida y vuelta en el equipo nacional, ayuden en defensa y también en ataque.

"Saben cómo hacer el trabajo, todos saben cómo jugar con el sistema y saben que tienen que hacer esto y aquello, pasan mucho tiempo en el campo de entrenamiento", concluyó.