James Rodríguez ha sido noticia en las últimas horas por la lesión que lo sacaría del partido de este domingo ante Southampton. El colombiano sufrió un golpe en el juego ante el Liverpool que impidió que entrenara con normalidad durante la semana.

Sin embargo, hoy Carlo Ancelotti, técnico del Everton, volvió a referirse a la situación física del 'cafetero': comunicó que ya pudo realizar entrenamientos con normalidad y podría estar presente para el partido del fin de semana, al menos algunos minutos.

"James no está del todo por fuera del partido vs Southampton, su recuperación ha sido buena y entrenó hoy; tengo confianza que con el entrenamiento de mañana pueda jugar el domingo", aseguró el técnico italiano.

