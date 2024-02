Incierto se mantiene el futuro del futbolista colombiano James David Rodríguez. Sobre el mediocampista se ha informado que está negociando la recisión de su contrato con Sao Paulo, pero no ha llegado a un acuerdo con los directivos ante algunas diferencias económicas.

Mientras define su desvinculación, James sigue entrenando bajo la órdenes del director técnico Thiago Carpini, aunque no es tenido en cuenta para los compromiso, ya que no ha sido inscrito en ninguna competencia oficial.

En las últimas horas, Marcio Rafael Ferreira de Souza Cunha, mejor conocido como Rafinha, quien es el máximo referente y capitán de Sao Paulo, dio su opinión sobre la situación del colombiano.

El zaguero destacó las condiciones de Rodríguez, pero al mismo tiempo manifestó que tiene "que ser realista".

"Tiene que ser realista. Es un grande, en su posición es dominante, uno de los mejores que hay. Pero para que funcione tiene que hacer lo mismo que hace en Colombia... Entrena bien, es muy profesional", dijo Rafinha en diálogo con TNT Sports.

El experimentado defensor aseguró que durante los entrenamientos James demuestra la mejor actitud posible, por lo que no se han registrado quejar.

"Tanto es así que ahora en São Paulo, que no participó de esos juegos, nadie frunce el ceño. Entrena, no se queja, independientemente de la situación no causa problemas, no pone mala cara... Esa es la diferencia", agregó.

Rafinha valoró la actitud de profesional de James, pero al mismo tiempo aseguró que será difícil para el entrenador sacar de la alineación a un jugador que ha sido habitual en los últimos compromisos para darle lugar al colombiano.

"Por mucho que tenga problemas con el club, de los que no me corresponde hablar, pero es un profesional. El chico no juega, pero mantiene su carácter, entrena bien, no llega tarde, no falta el respeto a nadie, participa en las situaciones. Pero claro, jugar es difícil. ¿Cómo vas a sacar a un jugador de ahí para beneficiar a James en el juego? Difícil. Es malo porque todo el mundo quiere un chico de su calidad", dijo.