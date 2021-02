¿James Rodríguez aburrido en el Everton? Ancelotti habla del tema

Carlo Ancelotti ha dado su versión respecto a James Rodríguez y cómo se siente el jugador colombiano en el fútbol inglés. Lo anterior, a propósito de unas versiones surgidas en los últimos días acerca de las dudas que tendría el futbolista sobre continuar en la Premier League y regresar a Madrid para la próxima temporada.

“James está bien, no tiene problemas, hablo con él todos los días. Es feliz acá, tiene confianza, está motivado. Tuvo un pequeño problema en los partidos con la pantorrilla, pero ahora está en una buena condición. Se siente realmente bien porque todos cuidan de él. No sé si se queja del clima, el clima no es el mejor del mundo, pero hay muchas cosas buenas en esta zona”, dijo Ancelotti ante los medios

Cabe señalar que Europa, algunos medios digitales aseguraron que James Rodríguez no se sentía a gusto con el clima de Inglaterra y tampoco con el estilo de jugar de la Premier League. Por ello la pregunta que le hicieron a Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido contra Liverpool de este sábado 20 de febrero.

“Él tuvo ese golpe (ante Manchester United) y no estaba al 100%. Aún no, no está al 100%, pero está al 99%”, dijo el entrenador italiano, dejando entrever que el colombiano sería tenido en cuenta para el compromiso ante los 'reds'. Cabe agregar que Everton y Liverpool ocupan la séptima y sexta casilla de la Premier League, respectivamente, con 37 y 40 puntos. No hay duda que el compromiso será trascendental para ambos clubes pensando en alcanzar un cupo a competiciones europeas.