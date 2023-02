James Rodríguez le atinó en su predicción del Everton; pelean por no descender

James David Rodríguez es uno de los futbolistas que pretende retomar el nivel alcanzado en el mejor momento de su carrera, pues luego de salir de Everton, pasó por Al Rayyan (Qatar) y ahora milita en el Olympiacos (Grecia) en donde aspira a consolidarse como figura.

No obstante, las cosas han tomado un tinte especial para James, pues él no estar en una liga 'top' ha hecho que pierda credibilidad entre los seguidores colombianos; e incluso hay quienes extrañan su presencia en los Toffees, pues si bien no es uno de los 'grandes' de Inglaterra, sí aparecía en el radar de muchos.

Pero parece que su estadía en el cuadro de Liverpool no fue muy agradable, pues recientemente, en una transmisión de Twitch, el futbolista colombiano realizó algunas revelaciones, en las cuales dejó saber que su relación con el entrenador Rafael Benítez no fue la mejor.

Y es que James dio a conocer una charla que sostuvo con el DT español, comentando que "el primer día de pretemporada Benítez me dijo: tú ya estás mayor, tienes 30 años, yo prefiero tener gente joven, gente con jerarquía y que corra, así que búscate club’".

Tras lo anterior, la respuesta de James fue: "Le dije al gerente que en tres meses Rafa Benítez estaba fuera, yo algo de fútbol sé. Yo ya estuve con él y es jodido, en tres meses hablamos’. A los tres meses fuera y estaban últimos", afirmando que el entrenador de turno estaba equivocado, y siempre es importante darle la oportunidad a jugadores de experiencia.

Consecuentemente, se confirma la mala relación de James Rodríguez con Rafael Benítez, pues tras la salida de Carlo Ancelotti de Everton, sus presencias en el XI de los Azules fueron disminuyendo, llevándolo finalmente a marcharse del cuadro inglés.

Ahora, los Toffees se encuentran peleando por no descender en la primera división de Inglaterra, por lo que la predicción de James Rodríguez parece acertada.

