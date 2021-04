James Rodríguez marcó golazo, pero el Everton empató

A nivel general, el primer tiempo de James no fue el mejor. Su técnica se vio en el terreno, sobresalió, pero no logró asociarse de la mejor forma con sus compañeros. Incluso, el Everton tuvo muchas opciones y no logró concretarlas hasta el segundo tiempo, momento en el que el colombiano utilizó la precisión de su diestra, a pesar de que no es su pierna hábil.