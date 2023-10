James Rodríguez responde a los elogios de Bielsa tras empate con Uruguay

El mediocampista colombiano, James Rodríguez, se refirió al empate de la Selección Colombia frente a Uruguay y de paso elogió al entrenador rival, Marcelo Bielsa.

Rodríguez destacó la experiencia de Bielsa como entrenador y su habilidad para manejar a grandes jugadores en los equipos por los cuales ha pasado.

Aunque no tuvo conocimiento directo de lo que Bielsa dijo después del partido, expresó que si fue en términos elogiosos, le llena de orgullo.

Vea también: La comparación que hizo Carlos Antonio Vélez con Liverpool y la Selección Colombia

“Bielsa es un entrenador que tiene mucha experiencia y que ha manejado grandes jugadores. No vi lo que dijo, pero si habló bien es un orgullo”, afirmó el nacido en Cúcuta.

A pesar de su deseo de ganar, James Rodríguez reconoció que hay que aprender de lo que dejó el empate frente a los charrúas. "Yo quería ganar, independientemente de si marcaba gol o no. Soy un tipo al que le encanta ganar, pero bueno, tenemos que aprender de todo esto", agregó el jugador.

Los elogios de Bielsa a James Rodríguez tras el 2-2 del partido Colombia vs. Uruguay por Eliminatorias

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, compartió sus impresiones sobre el desempeño de James Rodríguez, elogiando no solo su calidad técnica sino también su condición física, la cual sorprendió al entrenador argentino.

Le puede interesar: Selección Colombia: Camilo Vargas ya tiene remplazo tras su expulsión, ¿quién es?

"Sinceramente, creí que su estado de forma actual, considerando que no juega regularmente en Sao Paulo, no era como el que mostró en el partido. Hoy pudo destacarse, lo que no es una sorpresa por su jerarquía, pero sí sorprende, de algún modo, al estar retomando la posibilidad de jugar con regularidad y eso es indispensable", expresó Bielsa.

El estratega reconoció la habilidad innata de Rodríguez para brillar en el terreno de juego, a pesar de no ser un constante titular del Sao Paulo. Bielsa elogió la jerarquía del jugador colombiano y destacó que su desempeño fue crucial para el resultado del partido.

* Este contenido fue escrito por una inteligencia artificial bajo supervisión humana