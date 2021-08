El volante del Everton, James Rodríguez se encuentra aislado, luego de que uno de los integrantes del equipo británico diera positivo para Covid-19. Debido a eso, James ha compartido con sus 228 mil seguidores de la plataforma Twitch donde juega y responde una que otra pregunta de quienes lo acompañan en sus transmisiones.

En días pasados, el colombiano había manifestado que a pesar de estar aislado de sus compañeros y cuerpo técnico, se encontraba “entrenando en casa” para no perder el ritmo que ha venido consiguiendo en la pretemporada con los ‘toffes’, a pesar que Rafa Benítez le hubiese manifestado que no contaría con él.

No obstante, en su nueva transmisión James, manifestó que el hecho de que se conecte con sus seguidores en la plataforma mencionada anteriormente, no significa que no esté “concentrado” en su trabajo.

“Yo quiero compartir el tiempo libre con ustedes y eso no quiere decir que no esté concentrado en mi trabajo. Cuando tengo que trabajar estoy serio. Somos personas y hay tiempo para todo”, fue lo expresado por el mediocampista del club inglés.

Asimismo, Rodríguez manifestó que es “chévere que más jugadores estén jugando en Twitch y mostrando lo que hacen en su tiempo libre. Hay uno que pregunta que por qué no entreno. Hay tiempo para todo, yo también trabajo y estudio”.

Precisamente, el cucuteño reveló que se encuentra haciendo un “máster en gestión deportiva. Esto es para ser gerente o presidente, gestionar algún equipo más adelante. Es interesante y siempre hay tiempo para todo. Estudiar es importante y hacerlo en lo que a uno le gusta. Yo me veo siendo el presidente de un equipo”.