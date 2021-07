James Rodríguez se declaró fan de Frank Martínez: revelaron la prueba

El estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity sin duda alguna ha sido uno de los programas que más revuelo ha causado en los últimos meses en la televisión colombiana. Además de las pruebas y una que otra polémica en la que se han visto envueltos algunos participantes, la revelación de Frank Martínez ha sido de lo más emocionante que ha presentado el reality show.

Además de sus imitaciones a Lucho Díaz y de las ocurrencias que suele comentar en el programa, Frank 'El Flaco' -como también lo llaman- también se destaca en sus redes sociales por contar una que otra anécdota de su vida personal, además de promocionar sus Stand Up Comedy.

Es así como en su más reciente publicación, el comediante desempolvó un recuerdo junto a James Rodríguez, al parecer en la casa que el futbolista tiene en Medellín.

En el video, entre risas Frank bromea con James, diciendo que es su mayor fan. "Vean la belleza con la que estoy: un fan. Me tocó venir hasta acá , hasta la gran p** mier** donde vive, ¿quién es usted? para la gente que no lo conoce", le dice el comediante.

Al soltar la carcajada, James demuestra el gran aprecio que siente por el comediante y deja en evidencia la cercanía que tienen, mucho antes de que Frank fuera reconocido después de MasterChef. "Mi parcero, el que nos hace reír a todos", expresó el jugador del Everton.

"La prueba de que sí conocí a James Rodríguez y la loción apenas me la he echado 4 veces por si me toca empeñarla, para ganarle algo", fue la descripción con la que Martínez acompañó el video, que ya suma una gran cantidad de comentarios de todos sus fanáticos.