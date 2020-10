Carlo Ancelotti dio una mala noticia en rueda de prensa en la previa al juego entre el Everton y el Southampton del próximo domingo. El entrenador italiano contó que James Rodríguez, gran figura del equipo, no podrá jugar este fin de semana por un problema físico que tiene.

El entrenador italiano divulgó que el 'cafetero' tuvo un fuerte golpe al inicio del clásico ante el Liverpool con el defensor Virgil van Dijk, y de ahí en adelante no pudo jugar al ciento por ciento, no obstante, el cucuteño logró terminar el juego.

"Desafortunadamente, James tuvo un problema durante el partido contra el Liverpool. Hubo una entrada inoportuna con Van Dijk al comienzo del partido y creo que no estará disponible para el partido contra Southampton", confirmó Ancelotti.

