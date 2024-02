James Rodríguez tendría acuerdo con nuevo equipo, alejándose de Sao Paulo

En Sao Paulo se aburren de James Rodríguez

Carlos Belmonte, director de fútbol de Sao Paulo, y a Thiago Carpini, director técnico, fueron consultados sobre la situación de James Rodríguez.

Belmonte aseguró que desde su llegada James no ha podido adaptarse al 100% a la intensidad del fútbol brasileño.

"Lo tomamos con total naturalidad. James no ha tenido ningún problema desde que llegó. Él entrena y trabaja. Pero el fútbol brasileño es más intenso y no supo adaptarse. Es un jugador de otra estantería. Como no juega, no está satisfecho", dijo Belmonte.

El directivo también fue claro en señalar que ningún jugador es más importante que el equipo, por lo que aseguró que con James podría suceder algo parecido a lo acontecido con Daniel Alves.

"Me alegro por los que vinieron, no puedo pensar en los que no vinieron. Los que estuvieron aquí ganaron, están contentos. James también es un buen tipo. Sólo mantén la calma, ten una conversación. Si no funciona, en algún momento se irá. Ya nos ha ayudado mucho incluso sin jugar. Él y Lucas afectaron la autoestima de los fanáticos. Ambos fueron importantes", afirmó.