James Rodríguez ya realizó su primer entrenamiento con el Everton

El colombiano James Rodríguez realizó su primer entrenamiento con el Everton luego de ser oficializado como nuevo jugador del equipo este lunes 7 de septiembre llegando procedente del Real Madrid de España.

En esta primera práctica bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, el colombiano se vio primero con ejercicios de control de pelota y compartiendo con varios de los deportista del equipo en grupos distintos y trabajos diferenciados.

Después también se vio al colombiano James Rodríguez y al brasileño Allan, que son los últimos refuerzos del equipo, realizando práctica de fútbol en grupos reducidos, pero el deportista de nuestro país se vio muy activo con la pelota y logrando buenas asociaciones en un sector del campo.

