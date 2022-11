Japón con una genkidama de goles dio la sorpresa y le ganó a la favorita Alemania

La Selección Alemania debutó este miércoles 23 de noviembre ante Japón en la Copa del Mundo Qatar 2022, y en un duelo con bastantes deficiencias en ataque, permitió una remontada para al historia, perdió 2-1 en el que representó el segundo 'batacazo' de Qatar 2022.

Sobre el inicio del duelo, Alemania planteó un equipo con vocación ofensiva, en donde generó varias aproximaciones sobre el arco japonés, pese a que el golero siempre estuvo atento y se convirtió en protagonista desde los primeros minutos.

Vea también: Schweigen... sí, Alemania se silenció en protesta contra la FIFA

No obstante, a los 33 minutos de la parte inicial llegó el primer gol de la contienda, pues luego de una pena máxima en favor de Alemania, el encargado de tomar las riendas fue Ilkay Gundogan, quien -tal como lo hace en Manchester City- ejecutó de buena forma y puso a celebrar a los suyos.

No obstante, Japón no se 'arrugó' y tampoco se desordenó, por lo que planteó una defensa férrea y a partir de ella generó transiciones al ataque que no generaron ocasiones de mucho riesgo sobre el arco de Alemania.

Pero en la segunda parte la historia fue diferente, y Japón se volcó al ataque con muchas precauciones atrás, y luego de un par de intentos en los que intervino Neuer, llegó el primero a los 75 minutos por intermedio de Ritsu Doan.

Le puede interesar: Tercer empate en el Mundial de Qatar: Marruecos 0 - Croacia 0

Y cuando el rumbo del partido estaba más a la deriva, llegó el segundo tanto de la contienda, pues Takuma Asano puso el definitivo. 2-1 para Japón y 'batacazo' en la Copa del Mundo.

En la próxima jornada, Japón se medirá a Costa Rica, mientras que Alemania se verá las caras con España. Los dos duelos se cumplirán el domingo 27 de noviembre.

Otras noticias