Jefferson Lerma llegaría a acompañar a Falcao en el Galatasaray

Tras confirmarse la continuidad de Falcao y la llegada de Arda Turán a Galatasaray, el colombiano se ilusiona con una mejor temporada, luego de un año en el que no la pasó nada bien, fue blanco de críticas por parte de los medios, que aseguraron que el futbolista colombiano no valía lo que recibía y que su llegada no había cambiado en nada la dinámica de un club necesitado de buenos resultados y que, por el contrario, tuvo varios inconvenientes.

Por eso, además del arribo de su excompañero turco en Atlético de Madrid, el colombiano estaría cerca de recibir otra buena noticia, pues un compatriota estaría muy cerca de vincularse al equipo en el presente mercado de pases. Se trata del volante Jefferson Lerma, quien llegaría para sustituir el vacío que dejó en el medio del campo Mario Lemina, jugador propiedad de Southampton y cuyo préstamo no pudo ser renovado.

Con esa intención y según confirma la prensa turca, el objetivo de Galatasaray sería cerrar la negociación la próxima semana, por lo que sus delegados se reunirían con los ingleses en los próximos días para buscar llegar a un acuerdo. Sukru Hanedar, director deportivo del Galatasaray llegaría a Inglaterra con esa intención, consciente de que el equipo inglés, que gastó cerca de 28 millones de euros en la transferencia del colombiano lo debe vender más barato y que la caída a la segunda división sería un punto que jugaría a favor de ellos.

A la espera de lo que pueda suceder y buscando una mejor campaña europea y local, Galatasaray ya se prepara de cara a lo que vendrá, intentando recuperar su poderío en casa y dando un paso para volver a ser protagonista en el 'Viejo Continente'.