Jorge Luis Pinto podría ser el nuevo técnico de Melgar de Perú: reconoció contactos

A sus 71 años de edad, Jorge Luis Pinto estaría cerca de tener una nueva oportunidad en el fútbol luego de su reciente experiencia en el Deportivo Cali, donde presentó su renuncia a raíz del polémico fichaje de Luis 'Chino' Sandoval.

En este caso, estaría en el radar de Melgar, quien lo tiene en la lista de candidatos al banquillo tras anunciar la salida del argentino Pablo de Muner ante los malos resultados obtenidos en el Campeonato Peruano y la temprana eliminación en la Copa Libertadores.

De hecho, el propio entrenador aseguró que el club inca ya comenzó contactos con él para buscar que tome sus riendas. Asimismo, fue considerado por otros como The Strongest de Bolivia.

Vea también: ¡Bayern Munich remonta y golea a la Lazio! Clasificado a cuartos de Champions

Pese a las ofertas que recibió, Pinto prefiere llevar las cosas con paciencia y analizar la mejor opción para continuar su carrera: "No tengo afán. No quiero dirigir un equipo solo para competir, sino que quiero un equipo para ir a ganar. A estas alturas no me interesa ganar en dinero aunque es algo que nos gusta, sino que quiero ganar en fútbol", aseguró en entrevista para el canal El Marcador.