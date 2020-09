Jorge Messi confiesa que su hijo "la tiene difícil para quedarse en Barcelona"

Jorge Messi, padre y representante del delantero del Barcelona Lionel Messi, ve "difícil" que su hijo se quede en el conjunto azulgrana, según apuntó a un periodista de Deportes Cuatro a su llegada a la capital catalana. "No hay nada todavía. No hablé con Pep (Guardiola) ni hable con nadie", respondió Jorge Messi cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que el '10' fiche por el Manchester City.

El padre del astro argentino aterrizó este mañana en Barcelona para negociar con el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, el futuro de Messi, que la semana pasada comunicó a la entidad, mediante un burofax, su intención de no volver a jugar con el Barça.



Y este miércoles Jorge Messi reconoció que, aunque no sabe lo que va a pasar durante las negociaciones, tiene claro que la continuidad de su hijo, que no se ha presentado a entrenar con el Barça desde el inicio de la pretemporada, va a ser "difícil, difícil". Por lo que lo más probable es que la salida del futbolista argentino se resolviera en el transcurso de la semana, más allá de las dificultades que se han presentado desde a la notificación enviada.

El club al que es más probable que llegue Lionel Messi es Manchester City, sin embargo, la idea de ambas partes es que la partida se dé de la mejor manera posible y sin generar demasiados estragos, pues desde el entorno de Messi se pide la aplicación de una cláusula que facilite su fichaje por otro equipo, mientras que desde Barcelona piden hacer efectivo el valor pactado para que se vaya, pues consideran que el aviso no se hizo en los tiempos determinados.