Juan Fernando Quintero y la verdad de su salida de River, según Marcelo Gallardo

El entrenador del River Plate, Marcelo Gallardo, dijo este martes que el jueves ante el Sao Paulo va a presentar "un equipo que va a dar pelea" a pesar de que el 'Millonario' lleva seis meses sin jugar y no podrá contar con el lateral izquierdo Milton Casco, que contrajo coronavirus.



"Vamos a tener que competir de la manera que estamos, más allá de que puede ser una ventaja o no que los equipos vengan con competencia encima. Lo afrontaremos de la mejor manera. Nos hemos preparado acorde a lo que creíamos y vamos a ir a jugar con muchísimas ganas y deseos", dijo Gallardo en una rueda de prensa virtual.

"Los jugadores tienen ganas de jugar. Yo creo que vamos a presentar un equipo que va a dar pelea, que va a dar batalla e intentaremos hacer lo nuestro", añadió.

En medio de la rueda de prensa, un tema extenso de conversación fue la salida del colombiano Juan Fernando Quintero y algunas diferencias que hubo con la dirigencia por su partida hacia China, pero primero a Estados Unidos para tomar un descanso antes de llegar a su nuevo club.

“Fue el primer tema que se nos presentó a través de la propuesta que vino por medio de su representante y los intereses del club chino. Él me lo planteó, él tenía ganas de irse y a partir de ahí empezamos a tratar de resolver las formas que no fueron las más prolijas. Claramente, hubo desprolijidad en las formas que no indican el comportamiento nuestro a lo largo de estos años”, señaló en primera medida.

“No he tenido ningún tipo de problemas en darle la salida como él me la presentó, como no la voy a tener con ningún futbolista en caso que lleguen ofertas importantes para el club en medio de un mercado difícil para Argentina. Pero bueno, se presentó lo de ‘Juanfer’, el me lo comunicó, yo le dije mi pensamiento, pero respeté su opinión y lo dejé que hablara con los dirigentes y los representantes”, comentó Gallardo sobre la salida hacia el Shenzhen de China.

Y cerró dando más explicaciones del caso: “Él pidió un permiso deportivo para no seguir entrenando, lo tuvo y decidió irse al extranjero para esperar que se cierre su pase hacia China lejos de nuestro club. No tengo nada para decir más de lo que dije y remarcar la importancia y el valor que tengo hacia el jugador y hacia la persona con la que he hecho un vínculo muy cercano de mucho afecto. Le deseo lo mejor en su carrera, que siga tratando de transmitir su talento en una liga que ya sabemos que es inferior, pero él decidió irse, le deseo lo mejor y siempre estará el recuerdo de todo lo que nos ha dado; va a ser eterno”.