Juan Guillermo Cuadrado y Mateus Uribe se enfrentarán en la Champions League

Desde entonces, la "Joya" solo ha entrado en la convocatoria en el partido de ida contra el Oporto en Do Dragao, pero lo hizo pese a seguir lesionado y no pudo ayudar a sus compañeros en la derrota por 1-2.



El Juventus creía inicialmente que Dybala se recuperaría en unos quince días o tres semanas, pero en cambio este proceso se ha ido alargando por una serie de complicaciones y todavía no está claro cuándo el argentino podrá volver a competir.

De interés: Ya hay tres candidatos de peso para reemplazar a Joachim Löw en Alemania



En esta campaña apenas ha disputado 16 partidos y ha marcado tres goles.



En la lista para la cita con el Oporto entró el capitán, Giorgio Chiellini, que peleará con el holandés Matthijs De Ligt por una plaza de titular, y el brasileño Arthur Melo, que empezará desde el primer minuto en el centro del campo.